Iliman Ndiaye à l'OM : le romantisme n'est pas mort

Iliman NDIAYE of Senegal celebrates after the FIFA World Cup Qatar 2022, Group A match between Ecuador and Senegal at Khalifa International Stadium on November 29, 2022 in Doha, Qatar. (Photo by Baptiste Fernandez/Icon Sport)

Il en rêvait depuis gosse, le destin a bien fait les choses : Iliman Ndiaye est un joueur de l’Olympique de Marseille. Sa signature fait déjà l’unanimité chez les supporters phocéens, qui lui ont réservé un accueil mémorable et voient en lui l’un des leurs aller au bout de son histoire.

Twitter s’est embrasé ce dimanche soir à l’heure du dîner. Après plusieurs semaines de doutes, de désillusions puis d’enflammades à partir d’une annonce de vente de meubles, ça y est : le dossier Iliman Ndiaye à l’OM semblait enfin prendre fin. Une fin heureuse pour les supporters phocéens, beaucoup moins pour ceux de Sheffield qui s’attendaient à voir rester un an de plus celui qui a pondu un remarquable exercice 2022-2023 en Championship (quatorze buts et onze passes décisives en 46 matchs). Mais au bout, l’appel du cœur a été trop fort et le duo Pablo Longoria-Javier Ribalta a fini par faire plier ses homologues anglais en signant un chèque estimé à quinze millions d’euros. Très vite, plusieurs centaines de Marseillais se sont donné rendez-vous à Marignane après minuit, afin de réserver au Sénégalais un accueil endiablé qu’il n’oubliera probablement jamais. Une sorte d’approbation pour celui qui a toujours crié haut et fort qu’il rêvait de jouer un jour au Vélodrome.

…this is how Olympique Marseille fans have welcomed Iliman Ndiaye ⚪️🔵✨…

Par Alexandre Lejeune pour SOFOOT.com