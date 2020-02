Île-de-France : les paris sportifs, nouvelles stars des cours d'école

La loi interdit formellement les jeux d'argent aux moins de 18 ans. Pourtant, depuis leur avènement et la multiplication des plateformes, les paris sportifs font désormais partie du quotidien des cours de récréation. C'est en tous cas ce qu'illustre un reportage du Parisien qui, au contact des jeunes, s'est aperçu de l'ampleur du phénomène qui associe une passion du ballon rond toujours aussi intense avec l'appât du gain. Lire aussi Pierre-Antoine Delhommais ? Le gouvernement accro au jeuSelon un rapport de la Cour des comptes cité par le quotidien, « un tiers des mineurs de 15 à 17 ans auraient pratiqué des jeux d'argent ». Selon une enquête de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies, qui s'intéresse également aux questions d'addiction en matière de jeux d'argent, 3 joueurs sur 10 parmi les jeunes de 17 ans présentent un problème d'addiction aux jeux d'argent. Des sommes parfois excessivesL'enquête, qui s'appuie notamment sur un questionnaire soumis en 2017 à des jeunes participant à la Journée défense et citoyenneté, démontre également que les dépenses en la matière représentent un montant médian de 20 euros par mois. Mais l'ODFT alerte : « 10 % de jeunes les plus dépensiers ont misé 150 euros ou plus dans les jeux de pronostic ou de paris sportifs ». D'autant que « les parieurs sportifs se révèlent plus assidus que les autres joueurs, avec des fréquences de jeu supérieures...