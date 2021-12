Île-de-France : le masque de nouveau obligatoire en extérieur dès vendredi

Si l'efficacité de la mesure n'est pas réellement connue, elle a surtout pour but d'augmenter la vigilance des citoyens.

Des policiers intimant l'ordre à des passantes de porter un masque dans les rues de Paris, le 31 janvier 2021. ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

Le port du masque redeviendra obligatoire à l'extérieur dans presque toute l'Ile-de-France dès vendredi 31 décembre, la Seine-Saint-Denis ayant emboité le pas jeudi aux autres préfectures franciliennes afin d'endiguer la flambée des contaminations au Covid-19 dues au variant Omicron.

"En raison de la forte dégradation de la situation sanitaire, le port du masque est obligatoire en #SeineSaintDenis pour les personnes de onze ans et plus sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public", a tweeté la préfecture de la Seine-Saint-Denis.

Cette obligation était déjà en vigueur dans les lieux de forte affluence, comme les marchés de Saint-Ouen ou Montreuil.

Mercredi soir, la préfecture de police de Paris avait annoncé le retour du masque obligatoire dès vendredi dans la capitale pour les personnes âgées de plus de 11 ans, "à l'exception des personnes circulant à l'intérieur de véhicules, des cyclistes et des usagers des deux roues" ou des "personnes pratiquant une activité sportive".

Le port du masque sera également en vigueur dans les lieux ouverts au public à Paris, "à l'exclusion des bois de Boulogne et de Vincennes et sur les emprises des aéroports de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly", a-t-elle précisé dans un communiqué.

135 euros d'amende

Les contrevenants s'exposent à une amende de 135 euros.

Les préfectures des autres départements franciliens ont tour à tour annoncé mercredi dans la soirée une mesure similaire.

Le masque est de nouveau imposé dans l'ensemble des départements des Hauts-de-Seine et du Val-de-Marne, dans toutes les communes du Val-d'Oise (périmètre compris entre les panneaux d'entrée et de sortie de la commune) et de la Seine-et-Marne, dans les agglomérations de l'Essonne et dans le centre des agglomérations des Yvelines.

La mesure fait l'objet de critiques quant à son inutilité supposée. Les contaminations en extérieur étant dures à tracer, les estimations varient de 0,1% à 10% selon des spécialistes contacté par le New-York Times . "C’est le message qui importe : si vous dites cela, vous augmentez la vigilance de chacun" , avait estimé pour sa part l'infectiologue Mathieu Revest dans le journal Ouest-France.

Des mesures de restrictions ont par ailleurs été prises dans toute l'Ile-de-France pour limiter les activités pendant la nuit de la Saint-Sylvestre.

La France enregistre records sur records de contaminations au Covid-19 avec 208.000 nouveaux cas mercredi, après environ 180.000 pendant les vingt-quatre heures précédentes.