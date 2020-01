Ile-de-France : bientôt un pass Navigo à 24 euros par an pour les enfants

Les transports franciliens plus accessibles pour les plus jeunes ? C'est ce que compte mettre en place Valérie Pécresse. Dans une interview accordée au Parisien lundi 20 janvier, la présidente de la région Ile-de-France a annoncé la création d'un pass Navigo au prix de 24 euros par an pour les enfants entre quatre et onze ans.L'offre, pour le moins attractive pour les parents, prendra effet dès le 1er septembre 2020, pour les déplacements sur tous les réseaux franciliens. « Il manquait quelque chose pour les enfants de maternelle et élémentaires », déclare Valérie Pécresse. À l'heure actuelle, le prix du pass Navigo pour les moins de 12 ans grimpe à 350 euros par an. Cette baisse de tarif va coûter environ 30 millions d'euros par an à Ile-de-France Mobilités, qui a estimé qu'environ 200 000 enfants allaient souscrire à ce pass junior. Ce dernier bénéficiera par ailleurs aux utilisateurs des cars scolaires en grande couronne.Lire aussi Nouailhac ? Question privilèges, c'est la RATP qui bat tous les records ! « Ne pas céder aux sirènes de la gratuité »Pour Valérie Pécresse, il est impératif de « ne pas céder à la gratuité totale ». « Le transport a de la valeur, il faut donc que subsiste un geste d'achat. C'est un moyen de sensibiliser les enfants à l'importance d'avoir un titre de transport et de lutter contre la fraude », estime-t-elle. Comme le rapporte France Bleu Paris, la présidente de la région...