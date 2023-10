« Il y aurait eu des débordements racistes même sans caillassage »

Certains supporters de l'Olympique lyonnais présents au Vélodrome dimanche se sont rendus coupables de gestes racistes. Pendant de longues heures, l'un des membres du parcage a constaté avec effroi les agissements de ceux qui soutiennent le même club que lui. Il témoigne « pour enfin faire le ménage » dans les tribunes lyonnaises.

Comment s’est déroulée l’arrivée mouvementée des cars de supporters à Marseille ?

J’étais dans le car des sympathisants, il y avait une bonne ambiance jusque-là. En arrivant à Marseille, il faisait déjà nuit donc ceux qui nous ont caillassés avaient le temps avant de s’enfuir. L’escorte policière s’est arrêtée sur une voie de tram alors que ce n’était pas prévu, et là, on est tombé dans un vrai guet-apens. Il y avait des pavés et des parpaings à disposition, mais ils nous ont aussi lancé des boules de pétanque, des battes de baseball et des palettes. Heureusement, il n’y a que deux vitres de notre car qui ont pété et on a eu deux blessés légers. Le gros problème, c’est qu’il n’y avait pas beaucoup de flics sur le terrain, ils pensaient que les affrontements allaient surtout se faire à l’intérieur du stade. Dans le bus devant nous, ce sont des membres du groupe Lyon 1950 qui ont été obligés de sortir pour faire fuir les Marseillais.…

Propos recueillis par Enzo Leanni pour SOFOOT.com