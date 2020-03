« Il y a une réticence de fond à obéir à des ordres venus d'en haut »

Des terrasses pleines, des parcs bondés : les « Gaulois réfractaires » se sont montrés peu pressés d'obéir aux injonctions du gouvernement face à la propagation du virus. Faut-il incriminer un « tempérament » français ? Pour l'historien Jean Garrigues, professeur à l'université d'Orléans et auteur de La République incarnée (Perrin, 2019), la réaction hexagonale est d'abord fonction d'un climat et d'un écosystème politiques. Explications.Le Point : Les Français se sont montrés « indisciplinés », dit-on, face aux premières mesures de confinement. Comment analysez-vous ce terme ?Jean Garrigues : Il est vrai que notre histoire, faite de révoltes et de frondes successives, contribue à accréditer l'idée d'un peuple réfractaire, difficile à discipliner. Mais, plus qu'un « tempérament » français, ce sont les cultures et les écosystèmes politiques qui sont déterminants en de telles circonstances. La quarantaine telle que la Chine l'a mise en ?uvre a été permise par un système autoritaire, lui-même héritier d'un système impérial : une telle tradition détermine des sensibilités collectives, des réflexes sociaux et politiques. En l'occurrence, la manière dont Emmanuel Macron gère la crise correspond à une société où des contre-pouvoirs importants sont à l'?uvre, qui peuvent infléchir une vision politique. On le constate dans la gradation très progressive des mesures de confinement, et plus encore dans les...