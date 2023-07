Il y a 20 ans, les Bleues découvraient la Coupe du monde

Equipe FRANCE during a qualifying world cup 2003 match between France and England at Stade Geoffroy Guichard, Saint Etienne, France. Novembre 16th 2002. (Photo by Alain Gadoffre / Onze / Icon Sport)

Il y a 20 ans, l'équipe de France féminine se qualifiait pour son premier Mondial. Et le paysage du foot féminin en France était alors bien différent.

Dans le biopic de la légende Marinette Pichon projeté dans les salles obscures au mois de juin ( Marinette , de Virginie Verrier), on voit l’attaquante se battre tout au long du film pour plus de considération envers l’équipe de France féminine, avant que le long métrage ne se termine par la découverte du très – très – haut niveau, pour Pichon et ses partenaires de sélection, à l’occasion de la Coupe du monde disputée aux États-Unis, en 2003. Un bon aperçu d’où en étaient le foot féminin français et les Bleues, à ce moment-là : à leurs balbutiements. Il y a vingt ans, donc, les Tricolores – qui avaient déjà pris part à deux championnats d’Europe en 1997 et 2001 – n’avaient encore jamais participé à la grande fête mondiale (avec les trois premières éditions manquées, depuis 1991), lorsqu’elles traversèrent l’Atlantique pour rallier le pays de l’Oncle Sam.

Las Ketchup et chaussettes qui puent

Avant ça, il y avait eu une qualification mémorable décrochée en barrages face à l’Angleterre, avec un match retour à Geoffroy-Guichard devant 25 000 personnes, les caméras de Canal+, et avec l’honneur d’être commenté par Monsieur Thierry Gilardi. « C’est un souvenir inoubliable , raconte Sonia Bompastor par téléphone . C’était très rare pour nous de disputer des matchs dans des enceintes masculines. Geoffroy-Guichard, c’est historique, c’est le Chaudron ! Et c’était un match face à notre rival. Tous les éléments étaient réunis pour que ce soit un match mémorable. Énormément de monde s’était déplacé, c’était énorme à l’époque. C’était la première fois, pour moi et une bonne partie des joueuses, qu’on jouait devant autant de public. C’était une vraie réussite. » « Quand on est arrivées au stade, il y avait tellement de bruit que l’on s’est demandé ce qu’il se passait , se souvient de son côté Hoda Lattaf . C’était simplement le public. On n’était pas habituées à ça. » …

Propos de Sonia Bompastor recueillis par JB, ceux de Sandrine Soubeyrand tirés d'interviewsport.fr et ceux de Marinette Pichon, Hoda Lattaf, Élodie Woock et Élisabeth Loisel tirés de FFF.fr

Par Jérémie Baron pour SOFOOT.com