Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Il faudra deux ans à l'Allemagne pour regagner la croissance perdue Reuters • 05/06/2020 à 09:38









IL FAUDRA DEUX ANS À L'ALLEMAGNE POUR REGAGNER LA CROISSANCE PERDUE FRANCFORT (Reuters) - L'économie allemande va fortement se contracter cette année et il lui faudra sans doute deux ans pour regagner le terrain perdu, a déclaré vendredi la banque centrale du pays, rejoignant ainsi la position de nombre d'institutions qui tablent sur une reprise lente après la récession provoquée par la crise du coronavirus. Le produit intérieur brut (PIB) de la première économie d'Europe va reculer cette année de 7,1% en données corrigées des variations saisonnières et de 6,8% en données non corrigées, prévoit la Bundesbank dans ses projections semestrielles. Cette prévision survient alors que l'Allemagne a présenté mercredi un plan de relance de 130 milliards d'euros destiné à accélérer la sortie de l'économie de la crise liée au coronavirus. Les nouvelles projections de la Bundesbank sont globalement conformes aux prévisions fournies par le gouvernement et son Conseil des experts économiques qui anticipent tous deux une contraction de l'ordre de 6% à 7%. La banque centrale allemande table sur une croissance de 3,2% en 2021 et 3,8% en 2022 en données corrigées des variations saisonnières. La Banque centrale européenne a revu à la baisse jeudi sa prévision de croissance de la zone euro, disant s'attendre désormais à une contraction de 8,7% cette année dans son scénario de base et de -12,6% dans le pire des cas. (Balazs Koranyi; version française Claude Chendjou, édité par Henri-Pierre André)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.