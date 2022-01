"Il a oublié d'où il vient": Michel-Edouard Leclerc se paie le patron de Lidl sur la baguette à 29 centimes

Le président du groupe Leclerc est la cible des critiques depuis la "polémique" entourant le produit d'appel des boulangeries de ses supermarchés.

Michel-Edouard Leclerc, en mars 2019 ( AFP / JEAN-FRANCOIS MONIER )

Encore un épisode dans "l'affaire de la baguette". Invité de la matinale de RMC/BFMTV vendredi 21 janvier, Michel-Edouard Leclerc a une nouvelle fois répondu à ses détracteurs , qui l'accusent de pratiquer des prix trop bas, et prenant l'exemple de la baguette premier prix vendue dans ses centres.

Le 11 janvier, Michel-Édouard Leclerc a annoncé qu'il bloquait le prix de la baguette de pain dans les magasins du groupe à 29 centimes, pendant au moins quatre mois. Cette annonce a indigné l'ensemble de la filière blé qui dénonce une campagne "démagogique et destructrice de valeurs". "Sur la baguette, on a pas baissé les prix, on les a bloqués !", rappelle t-il.

"Ils critiquent ce que je fais, mais ils le demandent!"

"Ils dénoncent. Ils prennent pas le temps de lire. Ils fonctionnent comme sur les réseaux sociaux", déplore le président de Leclerc. "Des hommes politiques, comme à LFI (La France insoumise) se retournent vers l'Etat et disent 'il faut bloquer les prix'. Ils critiquent ce que je fais, mais ils le demandent!", ironise t-il. "Ils disent 'Il faut pas toucher aux agriculteurs' mais ils proposent de bloquer les prix des fruits et légumes. J'ai vu des gens qui dégainaient les uns par rapport aux autres ils sont dans un jeu vidéo ! Ils savent pas, mais ils y vont".

Le patron de Lidl "s'est embourgeoisé"

Michel-Edouard Leclerc écorche aussi le patron de Lidl France, qui avait qualifié la décision de Leclerc "d'aberration". "Lui, il vient du hard discount", a souligné Michel-Edouard Leclerc. "C’est lui qui cassait les prix. Lui, il s’est embourgeoisé. Il a reçu le président de la République au Salon de l’agriculture. Il a oublié d’où il vient. Il a oublié que ses clients sont les mêmes que ceux qui viennent chez Leclerc. Ils ont besoin de prix bas. Que je prenne le relais pendant que lui s’embourgeoise, ça ne me gêne pas", a t-il rétorqué.

"On a besoin d'avoir des signaux montrant que des gens comme Leclerc, comme Intermarché, ne vont pas se goindrer alors que l'inflation va augmenter", a t-il encore ajouté.