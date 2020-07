Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ikea va ouvrir un deuxième magasin au coeur de Paris, première acquisition d'une longue série Reuters • 01/07/2020 à 18:26









IKEA VA OUVRIR UN DEUXIÈME MAGASIN AU COEUR DE PARIS, PREMIÈRE ACQUISITION D'UNE LONGUE SÉRIE PARIS (Reuters) - Propriétaire de la plupart des magasins Ikea, Ingka Group a annoncé mercredi l'acquisition d'un emplacement commercial en plein cœur de Paris, la première d'une longue série prévue dans plusieurs grandes villes européennes. Ce magasin, situé au 144 rue de Rivoli, dans le 1er arrondissement, représente un investissement de 130 millions d'euros. Consacré principalement aux accessoires et objets de décoration, il ouvrira ses portes au printemps 2021, soit deux ans après l'ouverture d'une première surface de vente en mai 2019 à la Madeleine, où le groupe est locataire. Alors que la plupart de ses enseignes sont installées en périphérie, le géant du mobilier suédois s'apprête à prendre un virage stratégique et à multiplier ses implantations en centre-ville. Krister Mattsson, directeur d'Ingka Investments, a précisé qu'Ikea entendait rester propriétaire de la plupart de ses magasins. "Nous pensons que de bons emplacements, dans de bonnes villes, c'est de toute façon un investissement intéressant à long terme", a-t-il souligné. Le groupe, qui s'apprête à ouvrir prochainement un magasin dont il sera également propriétaire en plein centre de Londres, envisage d'autres investissements de ce type en Europe. (Anna Ringstrom; version française Juliette Portala, édité par Jean-Michel Bélot)

