IdF: les voyageurs de 15 axes de transport seront dédommagés

( AFP / MARTIN BUREAU )

La SNCF et la RATP vont devoir rembourser les voyageurs utilisant 15 axes de transport franciliens qui ont connu des retards importants en 2023, a annoncé jeudi Île-de-France Mobilités (IDFM).

Cette campagne de dédommagement "débutera fin mars" et se traduira par un remboursement "entre un demi-mois de forfait Navigo et un mois et demi pour l'axe du RER B situé entre Aulnay et Mitry-Claye", sur la base des chiffres de la ponctualité de l'an dernier, détaille IDFM dans un communiqué.

Depuis 2021, un remboursement se déclenche en cas de ponctualité inférieure à 80% pendant au moins 3 mois, en cas de grèves longue durée ou de perturbations exceptionnelles sur un axe de transport.

Cette année, les usagers habitant ou travaillant sur un axe dont la ponctualité annuelle est inférieure à 85% seront aussi dédommagés.

Les remboursements concernent certains tronçons des lignes A, B, C et D du RER, ainsi que de la ligne P du Transilien, précise IDFM.