information fournie par So Foot • 02/07/2023 à 12:08

Icône de la Lazio, Vincenzo D'Amico s'est éteint

La Lazio en deuil.

Joueur de la Lazio pendant une quinzaine d’années entre le début des années 1970 et le milieu des années 1980 (à l’exception d’un crochet par le Torino en 1980-1981), icône des Laziale et artisan du premier titre des Biancocelesti en 1974 du haut de ses 20 ans, devenu un consultant vedette à la télévision et la radio italiennes, Vincenzo D’Amico est décédé ce samedi à seulement 68 ans.…

JB pour SOFOOT.com