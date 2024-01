Ibrahima Diallo : « J’étais très fier de faire ce film pour parler de la binationalité »

Ibrahima Diallo peine à dissimuler son sourire au moment d’entamer sa première campagne de promo. Il incarne Ousmane Diallo, personnage principal de Numéro 10 , film de David Diane, qui doit choisir entre les sélections française et sénégalaise. Le néoacteur est également boxeur professionnel et particulièrement concerné par la binationalité.

Comment as-tu décroché le rôle principal du film Numéro 10 de David Diane ?

Je traînais un peu sur Insta et une fille, que je ne connais pas, m’a partagé l’annonce du casting en me disant qu’il fallait que je postule parce que ça me correspondait. J’ai toujours rêvé d’être acteur, mais je n’en attendais pas grand-chose. J’ai enchaîné les appels avec Ilyes (Djadel, qui joue le personnage du meilleur ami) pour voir s’il y avait une vraie complicité possible entre nous deux. Quand David m’a rappelé, en novembre 2022, j’étais en vacances en Guinée, et mes yeux se sont écarquillés. J’ai failli crier au téléphone, mais je me suis retenu et j’ai tout extériorisé au moment de raccrocher. Le rêve de mon après-carrière est arrivé à 25 ans, je peux remercier cette fille maintenant !…

Propos recueillis par Enzo Leanni pour SOFOOT.com