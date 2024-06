IA: Mistral annonce une levée de fonds de 600 millions d'euros

La pépite française de l'intelligence artificielle Mistral AI a bouclé une levée de fonds de 600 millions d'euros, portant à plus d'un milliard d'euros le montant total levé en moins d'un an, a-t-elle annoncé mardi dans un communiqué.

( AFP / SEBASTIEN BOZON )

"Je suis ravi de voir des investisseurs nouveaux et existants renouveler leur confiance dans notre activité et apporter un nouveau soutien à son développement", a affirmé Arthur Mensch, patron et cofondateur de Mistral AI, cité dans le communiqué, ajoutant que ce nouveau tour de table "garantissait le maintien de l'indépendance de l'entreprise, qui reste entièrement sous le contrôle des fondateurs".

Selon le Financial Times, cette nouvelle levée de fonds porte à près de 6 milliards d'euros la valorisation de l'entreprise, soit trois fois plus qu'il y a six mois.

Selon la start-up, cet argent va lui permettre de "développer sa puissance de calcul, continuer à recruter les meilleurs talents et élargir sa présence à l'international", notamment aux États-Unis après l'ouverture de son antenne en Californie.

Mené par General Catalyst, ce tour de table réunit de nombreux investisseurs, parmi lesquels l'éditeur américain de logiciels Salesforce, la banque BNP Paribas, le géant des puces électroniques Nvidia ou encore IBM.

Microsoft, qui a investi en février près de 15 million d'euros dans Mistral AI, ne fait pas partie de cette nouvelle levée de fonds.

Dans un entretien avec l'AFP début mai, le président de Microsoft Brad Smith avait affirmé que le géant américain ne comptait pas investir davantage dans l'entreprise.

"Mistral réussit très bien à lever des fonds, et c'est important pour eux d'avoir de l'argent provenant de nombreuses sources différentes", avait-il affirmé.

Le concurrent français des géants de l'intelligence artificielle, comme le pionnier OpenAI, a présenté fin février un troisième modèle de langage, "Mistral Large".

Ce modèle, aux performances comparables à GPT-4 d'OpenAI, selon Mistral, est disponible pour les clients d'Azure AI, la plateforme de Microsoft.

Créée en avril 2023, Mistral AI, dont les trois fondateurs français sont issus des rangs de Meta (maison mère de Facebook) et de Google, a toujours assumé sa volonté de proposer une option alternative aux modèles des grandes entreprises américaines de la "tech".