IA et changement climatique au cœur de la 8e édition de VivaTech

Intelligence artificielle et changement climatique seront sur toutes les lèvres au salon VivaTech, plus grand événement européen de la tech, qui aura lieu en mai à Paris et auquel les organisateurs veulent donner une dimension plus internationale.

Pour sa 8e édition, le salon, qui se tiendra du 22 au 25 mai Porte de Versailles, s'attend à une affluence au moins égale à 2023, soit 150.000 visiteurs, plus de 11.000 représentants de start-up et au moins 2.500 investisseurs.

Les thématiques centrales seront l'intelligence artificielle et ses "innovations concrètes", la tech durable, avec des entreprises comme la start-up française Value Park qui utilise le froid de l'eau de mer profonde pour refroidir les bâtiments et les modes de transport, avec la présence de Tesla par exemple.

L'événement entend aussi mettre l'accent sur l'international, un aspect qui n'avait "pas été assez développé" jusque-là, selon François Bitouzet, directeur général de VivaTech.

"Cette fois-ci, 120 pays seront représentés, 40 pavillons nationaux", indique-t-il à l'AFP, avec une augmentation de 30% du nombre de pays européens par rapport à l'année dernière.

Parmi les vedettes attendues se trouvent ainsi John Kerry, émissaire pour le climat de Joe Biden et ancien secrétaire d'Etat américain, mais aussi Linda Yaccarino, directrice générale de X, ou encore la présidente de la messagerie Signal, Meredith Whittaker.

Le programme comprend aussi des dirigeants français comme Bernard Arnault, patron du groupe de luxe LVMH, et Christel Heydemann, à la tête d'Orange, ainsi que des figures de la réglementation européenne comme Thierry Breton, commissaire européen au Marché intérieur, et Charles Michel, président du Conseil européen.

Après la Corée et l'Inde les années précédentes, VivaTech mettra à l'honneur le Japon, avec une quarantaine de représentants de l'écosystème technologique japonais.

Le salon a aussi pour objectif d'avoir 45% de femmes sur scène, celles-ci étant notoirement sous-représentées dans le secteur.

"C'est un enjeu à la fois de représentativité mais surtout de pertinence", souligne François Bitouzet, afin de montrer "que les femmes ont leur place".

Le Président Emmanuel Macron se rend chaque année à cet événement, même si sa présence n'a pas été confirmée pour l'édition 2024.