Hütter : « Si Monaco s'était qualifié pour la Ligue des champions, je ne serais pas ici »

Hütter s’est fait un nom.

Sans faire trop de bruit, l’AS Monaco a réussi son premier tiers de championnat et se positionne aujourd’hui sur la dernière marche du podium de Ligue 1, étant virtuellement qualifiée pour la prochaine Ligue des champions. De quoi valider les premiers pas du discret Adi Hütter, arrivé sur le banc monégasque cet été, et qui a dû composer avec un groupe marqué par une saison 2022-2023 ratée, comme il l’a confié au journal L’Équipe : « J’ai senti un peu de déception, mais je ne suis pas là pour parler du passé. Vous ne pouvez pas débarquer en tant que nouvel entraîneur et dire : “ Désolé pour vous les gars, je suis vraiment peiné.” Je vais être honnête : si Monaco s’était qualifié pour la Ligue des champions, je ne serais pas ici. C’est la vérité. Je dois regarder le futur et amener un nouvel état d’esprit. » …

AL pour SOFOOT.com