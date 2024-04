information fournie par So Foot • 23/04/2024 à 20:26

Hütter pense que le carton rouge de Ben Seghir « est une bonne chose » pour sa carrière

Un mal pour un bien.

Alors que l’AS Monaco maîtrisait son sujet sans trembler face à Brest (0-2), Eliesse Ben Seghir a eu les fils qui se sont touchés dans le temps additionnel. Entré en jeu moins d’un quart d’heure plus tôt, le milieu offensif de 19 ans s’en est pris à Hugo Magnetti. Ce mardi, en conférence de presse, Adi Hütter a estimé que cette expulsion était bénéfique pour l’apprentissage du jeune qui a déjà été freiné par les blessures cette saison. « Il n’a pas réussi à contrôler ses émotions dans un moment qui le demandait, mais ce n’est pas un carton rouge très grave. Peut-être même que c’est une bonne chose pour la suite de sa carrière et peut-être que ça lui permettra de ne plus refaire cette erreur une deuxième fois » , a rassuré le coach de l’ASM.…

EL pour SOFOOT.com