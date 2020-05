Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Huawei: La Chine somme Washington de cesser sa "répression" Reuters • 16/05/2020 à 13:42









HUAWEI: LA CHINE SOMME WASHINGTON DE CESSER SA "RÉPRESSION" PEKIN (Reuters) - La Chine a sommé samedi les Etats-Unis de cesser leur "répression" à l'encontre de Huawei, au lendemain de nouvelles sanctions de Washington contre le géant chinois des télécoms. L'administration Trump a restreint vendredi les livraisons de semi-conducteurs au groupe chinois de hautes technologies, une mesure qui risque de raviver les tensions entre Washington et Pékin. Le département du Commerce des Etats-Unis a annoncé avoir amendé un règlement sur les exportations dans le but de "viser stratégiquement l'acquisition par Huawei de semi-conducteurs qui sont le produit direct de certains logiciels et technologies américaines". La Chine défendra fermement les droits de ses sociétés, a déclaré le ministère chinois des Affaires étrangères dans un communiqué en dénonçant une "répression déraisonnable". (Pei Li et Ryan Woo, version française Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.