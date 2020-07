Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Huawei appelle Berlin à ne pas l'exclure de son réseau 5G Reuters • 31/07/2020 à 16:03









HUAWEI APPELLE BERLIN À NE PAS L'EXCLURE DE SON RÉSEAU 5G (Reuters) - Le représentant de Huawei en Allemagne a demandé au gouvernement de Berlin de ne pas exclure l'équipementier chinois de la mise en place des réseaux de téléphonie mobile de cinquième génération (5G), rapporte vendredi le Spiegel. Le gouvernement d'Angela Merkel a reporté à la fin de l'été sa décision sur ce dossier technico-diplomatique délicat. La Grande-Bretagne a décidé ce mois-ci de bannir Huawei pour l'installation de son réseau 5G, une décision applaudie par les Etats-Unis, qui poussent leurs alliés à écarter l'équipementier chinois. "L'approche du gouvernement qui consiste à fixer les mêmes critères de sécurité pour tous est la bonne façon de garantir la sécurité des réseaux", estime le représentant de Huawei, David Wang, interrogé par le magazine d'information hebdomadaire allemand. En Allemagne, les trois opérateurs de téléphonie mobile sont tous des clients de Huawei, qui est présent dans le pays depuis quinze ans. Aucun d'entre eux n'a pu apporter de preuves étayant les allégations américaines selon lesquelles ses équipements ne sont pas sûrs, a ajouté David Wang. Deutsche Telekom, le leader du marché allemand, n'a pas signé de contrat 5G avec Huawei mais a, en vertu des accords existants, déjà connecté près de la moitié de la population à l'internet mobile ultra-rapide. Selon des analystes et des sources du secteur, Deutsche Telekom, qui s'oppose à une interdiction de Huawei, cherche à prendre les devants en déployant la majeure partie de son réseau 5G avant qu'une décision politique ne soit prise. La société Telefónica Deutschland, contrôlée par la multinationale espagnole Telefónica, a déclaré cette semaine qu'elle avait signé des contrats "de secours" avec d'autres fournisseurs d'équipements pour la 5G, au cas où Huawei finirait par être exclue du marché allemand. La Grande-Bretagne a ordonné le 14 juillet le bannissement de Huawei des réseaux 5G d'ici 2027. Si la France n'a pas annoncé une telle interdiction, elle a limité à trois ou cinq ans les autorisations accordées pour du matériel Huawei, ce qui aboutira dans les faits à une sortie progressive de Huawei de ses réseaux 5G à l'horizon 2028. (Douglas Busvine; version française Laura Marchioro, édité par Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.