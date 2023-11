information fournie par So Foot • 29/11/2023 à 01:17

Howe : « La main va dans le sens d’un mouvement naturel du corps »

Howe, mais pas à la joie.

Forcément frustré, Eddie Howe est revenu, en conférence de presse, sur le pénalty permettant aux Parisiens d’accrocher Newcastle dans les ultimes secondes : « Je pense que l’arbitre n’a pas pris la bonne décision. Il faut prendre certaines choses en compte à ce moment, la vitesse en premier, qui n’est pas la même que sur un ralenti. Je pense que la main va dans le sens d’un mouvement naturel du corps. C’est frustrant, mais c’est comme ça, on ne peut plus rien y faire. J’ai besoin de me contrôler. » …

