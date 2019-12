Hospitalisée, elle a été mariée à son insu près de 30 ans

C'est un calvaire judiciaire interminable qui vient de prendre fin pour Sylvie*. Originaire d'Auxerre, cette femme de 60 ans, longtemps internée en hôpital psychiatrique, vient de réussir à faire annuler son mariage. Une union qui, selon l'état civil, avait été célébrée en 1990. Sa quête pour obtenir justice a pris fin en octobre dernier, détaille Ouest-France.Sylvie, aujourd'hui âgée de 60 ans, fréquente des institutions psychiatriques depuis qu'elle est enfant. « Lors d'une hospitalisation en 1991, on lui a demandé le numéro de sécurité sociale de son mari », explique son avocate, Me Cécile Bonneman. Mais Sylvie explique ne jamais s'être mariée. Pourtant l'acte existe, enregistré le 19 janvier 1990 à la mairie de Versailles.Internée au moment de son mariageCommence alors pour Sylvie un long combat pour la vérité. Elle ne souhaite pas divorcer. C'est son avocate qui va mener l'enquête. Sylvie se plaint d'une perte de carte d'identité. C'est une question de dates qui va mettre Me Bonneman sur la voie. « Elle a été hospitalisée d'office le 25 août 1989 à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or jusqu'au 19 mars 1990. » Or, c'est supposément durant ce laps de temps que Sylvie se serait mariée.En septembre 2018, une plainte pour usurpation d'identité a finalement été déposée à Angers. Un peu plus d'un an plus tard, le 21 octobre 2019, Sylvie a obtenu l'annulation de son mariage. Une vraie reconnaissance.* Le prénom a été...