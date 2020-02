Hosni Moubarak ou quand les hommages se le disputent à l'indifférence

L'ex-président égyptien Hosni Moubarak est mort à l'âge de 91 ans ce mardi 25 février à l'hôpital militaire Galaa du Caire, quelques semaines après avoir subi une opération. La nouvelle a été confirmée et relayée par la télévision et les médias égyptiens, qui ont également fait savoir que des funérailles militaires en son honneur seront organisées mercredi à la mosquée al-Mouchir Tantaoui, à l'est du Caire.Parmi les premiers à réagir, les Forces armées égyptiennes. Le corps militaire a présenté ses condoléances dans un message à la famille de l'ex-chef d'État. « Les Forces armées pleurent l'un de ses fils et l'un des chefs de la glorieuse guerre d'octobre, l'ancien président égyptien, Mohamed Hosni Moubarak, décédé ce matin », peut-on lire dans le communiqué. La présidence égyptienne a, elle aussi, présenté ses « condoléances à la famille » de l'ex-Raïs, le présentant comme l'un des « héros de la guerre d'octobre 1973 [contre Israël, NDLR] », durant laquelle il avait commandé l'armée de l'air.Lire aussi Égypte : l'ex-président Hosni Moubarak est mortNombreux hommages au Moyen-OrientUn engagement salué aussi par le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas. Dans un communiqué diffusé par son bureau, il « a rendu hommage à l'engagement de l'ex-président en faveur de la cause palestinienne et du peuple palestinien afin qu'il concrétise ses droits à la liberté et l'indépendance »....