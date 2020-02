Hongkong : gueule de bois dans le camp démocrate

Ce vendredi, aux aurores, la police est venue cueillir trois figures de premier plan de la contestation contre Pékin, dont le milliardaire « Jimmy » Lai Chee-Ying, l'un des principaux mécènes du Parti démocrate et le propriétaire du site Apple Daily, considéré par beaucoup comme le dernier média indépendant de l'ancienne colonie. Comme deux autres figures de l'opposition raflées au même moment à leur domicile, le syndicaliste Lee Cheuk-yan et l'ancien président du Parti démocrate Yeung Sum, il a été libéré sous caution en début d'après-midi et sera jugé en mai.Selon la police, les trois hommes sont poursuivis pour « assemblée illégale ». Jimmy Lai avait participé à une manifestation non autorisée le 31 août 2019, qui avait débouché sur de violents affrontements entre forces de l'ordre et manifestants. Il est en outre accusé d'avoir « intimidé » un journaliste d'un média pro-Pékin, l'Oriental Daily, en 2017. Le milliardaire aurait insulté le reporter qui le suivait lors d'une veillée du 4 juin commémorant le massacre de Tian'anmen.Pour un droit à manifester« Nous sommes tous prêts à être arrêtés ! » confiait Lee Cheuk-yan en interview avec Le Point le 1er octobre 2019 au terme d'une imposante manifestation ayant gâché la fête nationale et les 70 ans de la Chine communiste. En tête d'un cortège de 150 000 manifestants sans autorisation de manifester, le secrétaire général de la Confédération des...