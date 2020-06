Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hong Kong: La police arrête 53 personnes en marge des manifestations Reuters • 10/06/2020 à 07:46









HONG KONG: LA POLICE ARRÊTE 53 PERSONNES EN MARGE DES MANIFESTATIONS HONG KONG (Reuters) - La police de Hong Kong a arrêté 53 personnes lors de manifestations pendant lesquelles des centaines d'activistes sont descendus dans les rues mardi soir. Les manifestants ont bloqué des rues avant que les policiers ne les dispersent en utilisant des gaz lacrymogènes. Les rassemblements ont eu lieu dans un contexte de tensions renouvelées alors qu'une nouvelle loi sécuritaire soutenue par le gouvernement de Pékin a été proposée. D'autres manifestations sont prévues dans les jours qui viennent. (Anne Marie Roantree; version française Camille Raynaud)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.