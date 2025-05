Hong Kong: la croissance accélère mais risque de ralentir avec les droits de douane américains

Une barge porte-conteneurs à vide traverse le port de Victoria à Hong Kong, le 16 avril 2025 ( AFP / Peter PARKS )

L'activité économique de Hong Kong a progressé de 3,1% sur un an au premier trimestre, accélérant par rapport au trimestre précédent, a annoncé vendredi le gouvernement local, tout en avertissant que les droits de douane américains avaient accru les "risques de ralentissement" de l'économie mondiale.

Les droits de douane draconiens de 145% imposés par le président américain Donald Trump sur de nombreux produits chinois sont entrés en vigueur le mois dernier.

Pékin a réagi en imposant de nouvelles taxes de 125% sur les importations américaines. Hong Kong, région administrative spéciale de Chine dotée de sa propre politique commerciale, n'a pas suivi l'exemple de Pékin en imposant des droits de douane en représailles.

Des responsables ont affirmé vendredi que l'économie de Hong Kong avait connu une "solide expansion" cette année, portée par la croissance de la Chine continentale et une hausse des exportations au premier trimestre.

Selon les premières estimations, le PIB a progressé de 3,1% sur un an en volume, contre 2,5% au trimestre précédent (chiffre révisé), a annoncé un porte-parole du gouvernement. Cette croissance est supérieure aux 2,1% attendus par les économistes interrogés par Bloomberg.

Les responsables locaux ont toutefois averti qu'avec la forte augmentation des tensions mondiales "les risques de ralentissement de l'économie mondiale se sont nettement accrus".

"L'incertitude extrêmement élevée entourant la politique commerciale va freiner les flux commerciaux internationaux et les perspectives d'investissements, ce qui, à son tour, assombrit les perspectives économiques à court terme de Hong Kong", a déclaré un porte-parole. Mais l'activité économique de Hong-Kong sera soutenue par les mesures de soutien à la croissance du gouvernement local et par "la croissance soutenue et régulière de l'activité économique de la Chine continentale", ont-ils ajouté.

Les chiffres de vendredi montrent une croissance de 8,7% des exportations de biens, attribuée par les autorités à une "demande extérieure soutenue". La consommation des ménages a diminué de 1,2% sur un an, reflétant l'impact persistant de l'évolution des habitudes de consommation des habitants.

Les autorités ont fixé un objectif de croissance de 2 à 3%. Mais Paul Chan, directeur financier de la région administrative spéciale, avait appelé en avril à la vigilance face à un "environnement extérieur tendu". "Les actes d'intimidation et l'unilatéralisme des États-Unis continueront de peser sur les perspectives économiques mondiales" , avait-il écrit.