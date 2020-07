Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hong Kong: L'opposition lance ses primaires à l'ombre de la nouvelle loi de sécurité Reuters • 11/07/2020 à 11:11









HONG KONG: L'OPPOSITION LANCE SES PRIMAIRES À L'OMBRE DE LA NOUVELLE LOI DE SÉCURITÉ HONG KONG (Reuters) - A Hong Kong, l'opposition a installé des bureau de vote samedi pour les primaires visant à sélectionner les candidats démocrates qui auront les meilleures chances de succès aux élections législatives de septembre. Ces primaires interviennent moins de deux semaines après que Pékin a imposé une nouvelle loi de sécurité nationale. Vendredi, la police a perquisitionné le bureau de l'enquêteur indépendant Robert Chung, dont l'Institut de recherche sur l'opinion publique de Hong Kong (HKPORI) aide à organiser l'élection, ce qui a suscité chez les militants des inquiétudes quant à une interférence dans le scrutin. Bien que les primaires ne concernent que le camp de l'opposition, les spécialistes estiment que leur résultat pourra servir de test pour jauger de l'opposition à la nouvelle loi. (Yanni Chow, Yoyo Chow et Anne Marie Roantree; version française Camille Raynaud)

