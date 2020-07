Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hong Kong: Des manifestants dispersés au canon à eau, trente arrestations Reuters • 01/07/2020 à 09:31









HONG KONG : DES MANIFESTANTS DISPERSÉS AU CANON À EAU, TRENTE ARRESTATIONS HONG KONG (Reuters) - La police de Hong Kong a fait usage mercredi d'un canon à eau pour disperser des manifestants qui protestaient contre la nouvelle législation sur la sécurité instaurée à l'initiative de la Chine. Trente personnes ont en outre été arrêtées pour violation de cette nouvelle législation, rassemblement illégal, refus d'obtempérer et possession d'armes, selon les forces de l'ordre. (Pak Yiu et Joyce Zhou, version française Jean-Philippe Lefief)

