Hervé Renard quittera les Bleues après les JO

Un bon tirage au sort, mais un sélectionneur sur le départ.

Alors qu’elles ont évité les deux groupes de la mort pour les JO 2024, les Bleues ont aussi appris ce mercredi que leur sélectionneur n’allait pas faire de vieux os sur leur banc. Dans un entretien au Figaro , Philippe Diallo, le président de la FFF, a vendu la mèche : « Hervé a un contrat qui s’arrête après les JO fin août 2024 et il a fait savoir qu’il n’était pas certain du tout qu’il reste après. Il est mobilisé sur les Jeux et ensuite, il regarde pour son avenir. C’est son souhait d’aller au bout de sa mission et de ne pas la poursuivre. » …

AHD pour SOFOOT.com