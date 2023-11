Hervé Renard inquiet des performances françaises en Ligue des champions

Les clubs français ne sont pas à la fête, et c’est toute une nation qui tremble.

La phase de groupes de la Ligue des champions féminine a repris ses droits il y a deux semaines, et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il n’y a pas grand-chose de réjouissant jusqu’ici. La deuxième victoire en deux matchs de l’OL n’a pas réussi à éclipser les nouvelles défaites du PSG et du PFC jeudi soir, alors que l’Hexagone continue de donner l’impression de prendre du retard dans le développement et la croissance de ses sections féminines. Une conjoncture qui inquiète Hervé Renard, alarmiste sur la situation. « Les clubs grandissent et le niveau aussi. Il faut s’en alerter au niveau français , a-t-il déclaré en conférence de presse. Le football féminin et la Ligue des champions changent. Il y a des clubs qui prennent des points aujourd’hui qui n’en auraient pas forcément pris avant. Les équipes deviennent meilleures, plus compétitives. Tu ne peux plus te rendre à un match en pensant que tu as déjà gagné quelque chose. » …

JF pour SOFOOT.com