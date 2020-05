Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hertz obtient un délai de ses créanciers sans pleinement rassurer Reuters • 05/05/2020 à 19:13









HERTZ OBTIENT UN DÉLAI DE SES CRÉANCIERS SANS PLEINEMENT RASSURER (Reuters) - Le loueur de voitures Hertz a annoncé mardi avoir obtenu auprès de ses créanciers le report du remboursement d'une partie de sa dette, ce qui lui donne plus de temps pour trouver un plan de financement afin d'éviter une éventuelle faillite sur fond de pandémie de coronavirus. Une échéance de remboursement, initialement fixée au 4 mai, a été repoussée au 22 mai, a précisé le groupe américain qui devait rembourser une partie de sa dette le 27 avril, avant d'entrer en négociation avec ses créanciers. Hertz va discuter avec eux pour définir une stratégie prenant en compte l'impact économique de la pandémie de COVID-19 et ses besoins de trésorerie, a indiqué le groupe. La société basée à Estero, en Floride, dont le principal actionnaire est le milliardaire Carl Icahn avec une participation de 38,9% au 11 mars, subit de plein fouet les restrictions de déplacements imposées à travers le monde pour freiner la propagation du virus. Le groupe, qui emploie 38.000 personnes, a décidé le mois dernier de supprimer 10.000 emplois en Amérique du Nord et a engagé des experts en restructuration pour faire face à une dette de 17 milliards de dollars (15,6 milliards d'euros). Reuters a rapporté la semaine dernière que les préparatifs en vue d'une éventuelle faillite du groupe s'étaient accélérés. (Sanjana Shivdas à Bangalore; version française Claude Chendjou, édité par)

