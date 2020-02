Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hermès évoque un début de retour à la normale en Chine Reuters • 26/02/2020 à 09:05









MILAN (Reuters) - Hermès a annoncé mercredi constater un début de retour à la normale en Chine, où seuls quatre de ses 43 points de vente en Chine continentale et dans les régions administratives spéciales de Hong Kong et Macao sont encore fermés du fait de l'épidémie de nouveau coronavirus. Avec des consommateurs chinois représentant un tiers de sa clientèle, le secteur du luxe a été frappé de plein fouet par l'épidémie qui a émergé en décembre en Chine, contraignant les acteurs du secteur à fermer leurs boutiques et à suspendre leurs campagnes publicitaires. "Jusqu'à il y a dix jours, nous étions dans une situation de fermeture des points de vente, désormais nous sommes dans une phase de réouverture", a déclaré à la presse le gérant du fabricant des sacs "Birkin", Axel Dumas. Il a par ailleurs précisé qu'il était encore trop tôt pour évaluer l'impact de cette crise sanitaire sur Hermès. Le groupe de luxe français, également célèbre pour ses "carrés" de soie, a fait état d'un ralentissement de la croissance de ses ventes au quatrième trimestre 2019. Pénalisé par le mouvement de contestation à Hong Kong et un relèvement de la TVA au Japon, le chiffre d'affaires du groupe s'est établi à 1,87 milliard d'euros sur la période. Ce chiffre représente une progression de 10,7% à taux de changes constants (après une croissance de 15% au troisième trimestre) et apparaît globalement en ligne avec les attentes des analystes. (Silvia Aloisi ; version française Myriam Rivet, édité par Jean-Stéphane Brosse)

