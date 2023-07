Henry, en pleurs

Redouté, le forfait d'Amandine Henry pour la Coupe du monde a été confirmé vendredi. La Nordiste va donc manquer le quatrième tournoi majeur dans sa carrière. Alors qu'elle comptait sur la sélection pour prendre une bouffée d'air frais, ce rendez-vous raté vient un peu plus plomber un début d'année à oublier.

Elle devait être le facteur X du milieu de terrain de l’équipe de France. Celle qui donne le ton et qui guide ses coéquipières, sur le terrain comme dans le vestiaire. Malheureusement pour elle et pour les Bleues, la Nordiste ne montera pas dans l’avion en direction de l’Australie. Son forfait pour la Coupe du monde et son « remplacement » par la défenseure Aïssatou Tounkara ont été officialisés vendredi après-midi. Un immense coup dur pour Hervé Renard, déjà obligé de se passer de Marie-Antoinette Katoto, Delphine Cascarino ou encore Griedge Mbock. L’ancienne capitaine de la sélection aurait dû apporter un impact physique et une expérience inestimables dans l’entrejeu. « Son expérience fera la différence dans des moments clés de la compétition » , assurait le sélectionneur. Fin juin, elle posait fièrement dans la tunique flambant neuve des Bleues, tout sourire. Une banane malheureusement effacée par cette foutue lésion au mollet.

Touchée au mollet gauche, 𝗔𝗺𝗮𝗻𝗱𝗶𝗻𝗲 𝗛𝗲𝗻𝗿𝘆 est 𝗳𝗼𝗿𝗳𝗮𝗶𝘁 pour la Coupe du Monde ❌…

Par Quentin Ballue pour SOFOOT.com