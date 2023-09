information fournie par So Foot • 07/09/2023 à 20:57

Henry, après le Danemark : « On avait un plan, on a essayé de l’exécuter »

De bon augure.

Fort de débuts réussis sur le banc de l’équipe de France espoirs face au Danemark, Thierry Henry s’est montré plutôt satisfait au micro de la chaîne L’Équipe : « Content. On n’a pas eu le temps de travailler pour pouvoir mettre tout ce qu’il fallait mettre en place. On avait quelques repères, un plan. Malheureusement vers la fin ça devient difficile quand tu fais énormément de changements. On a un peu déstructuré l’équipe mais il y a eu pas mal d’actions, pas mal de jeu. Il y aussi pas mal de choses à peaufiner, mais je pense que c’est normal. » …

FP pour SOFOOT.com