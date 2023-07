« Henderson prétendait être un allié, mais il s'installe dans un pays où nos droits sont opprimés »

6th August 2022; Craven Cottage, Fulham, London, England; Premier League football, Fulham versus Liverpool: Jordan Henderson of Liverpool applauds fans after the 2-2 draw - Photo by Icon sport

Nommé aux British LGBT Awards en 2021, Jordan Henderson s'était positionné comme peu de footballeurs en faveur de la communauté LGBT et de l'inclusivité. Sa signature à Al-Ettifaq a donc surpris, et déçu, bon nombre de fans. Paul Amann, fondateur de Kop Outs, le groupe de supporters LGBT+ de Liverpool, exprime son amertume.

En 2021, Jordan Henderson s’engage dans la campagne Rainbow laces pour l’inclusivité de la communauté LGBTQIA+ dans le monde du football. À cette occasion, le capitaine de Liverpool rencontre Joe White, un supporter queer des Three Lions , qui racontait avoir été « pétrifié » avant de se rendre au stade en assumant son identité. « Cela devrait être normal , commentait le joueur. Nous ne devrions pas avoir besoin d’en parler. J’essaie d’aider avec des petites choses pour montrer mon soutien comme porter les lacets arc-en-ciel, le brassard arc-en-ciel, des choses comme ça. Il est vraiment important d’éduquer les gens pour que ces situations ne se produisent pas. Plus nous montrons notre soutien en tant que joueurs, plus nous montrons l’exemple et montrons aux jeunes générations que nous sommes tous inclusifs. » Des mots qui sonnent désormais un peu faux à l’oreille de Paul Amann.

Comment avez-vous réagi en apprenant le départ de Jordan Henderson en Arabie saoudite ? …

Propos recueillis par Quentin Ballue pour SOFOOT.com