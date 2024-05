Hein, Larsonneur et Pélissier honorés aux Trophées UNFP

Number Yonne !

Champion de Ligue 2, l’AJ Auxerre a logiquement dominé les catégories consacrées à l’antichambre de l’élite aux Trophées UNFP. Gauthier Hein a été élu meilleur joueur du championnat, et Christophe Pélissier meilleur entraîneur. L’AJA place quatre hommes dans l’équipe type avec, autour de Hein, Paul Joly, Jubal et Gaëtan Perrin. Au coude-à-coude pour la deuxième place du classement, Angers et Saint-Étienne comptent chacun deux joueurs dans ce onze : Himad Abdelli et Loïs Diony pour le SCO, Gautier Larsonneur et Anthony Briançon pour les Verts. Le portier stéphanois a d’ailleurs été élu meilleur gardien de la saison.…

QB pour SOFOOT.com