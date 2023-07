information fournie par So Foot • 18/07/2023 à 12:18

Héctor Bellerín de retour au Betis

C’est pas toi, six mois.

Héctor Bellerín est de retour au Real Betis, après une année de bougeotte. En janvier 2023, après 6 petits mois et 7 matchs joués chez le FC Barcelone, le latéral espagnol quittait le club blaugrana avant la fin de son contrat (juin 2023) et rejoignait le Sporting CP. Six mois après son arrivée dans le championnat portugais (10 matchs), Bellerín revient donc en Andalousie.…

