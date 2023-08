Hébergement des saisonniers : des résidences étudiantes réquisitionnées sur la Côte d'Azur

( AFP / VALERY HACHE )

Sur la Côte d'Azur, les saisonniers ont des difficultés pour trouver un hébergement, les prix flambent sur ce littoral très touristique. En effet, un studio "peut monter l’été jusqu’à 900 euros" mensuels, regrette Chloé Boland, chef de rang dans un restaurant. Mais cette année, elle a pu se loger dans une chambre étudiante bien plus abordable.

Au restaurant Le Repère de Mandelieu-la-Napoule, les pieds dans l’eau de la Méditerranée, ils sont six au total, sur la vingtaine de saisonniers embauchés pour l’été, à bénéficier de ce nouveau dispositif. Celui-ci a été mis en place par le Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (Crous) de l’académie de Nice-Toulon et son homologue d'Aix-Marseille-Avignon, en lien avec la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur et l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie (Umih).

"Sans ce dispositif, ce sont six saisonniers que nous n’aurions pas pu embaucher", explique le propriétaire du restaurant, l'ancien chef étoilé Nicolas Decherchi. "En plus, ce sont des professionnels aguerris, qui font aussi la saison d’hiver à Courchevel ou à Méribel (Alpes), par exemple", se félicite-t-il. C’est lui, en tant qu’employeur, qui a passé une convention avec le Crous pour prendre à ses frais le logement de son personnel dans une résidence étudiante située à Cannes La Bocca, à un quart d’heure en voiture de son établissement. Pour un studio de 20 m2 équipé du wifi, dans une résidence flambant neuve dotée d'une laverie et d'appareils de fitness, le patron doit débourser 464 euros par mois charges comprises. La location dure de un à trois mois et l'appartement doit impérativement être rendu à sa destination première au 1er septembre.

Cet été, le Crous de Nice-Toulon héberge ainsi 150 travailleurs saisonniers, employés dans l’hôtellerie-restauration mais aussi sur des bases nautiques ou dans le secteur culturel, dans ses diverses résidences de Cannes, Nice et Sophia-Antipolis. Pour l’instant, le dispositif n’a pas encore trouvé preneur dans le Var où le Crous dispose pourtant de résidences à Toulon et à La Garde sur le littoral. Le Crous d’Aix-Marseille-Avignon a lui mis 150 chambres à la disposition des saisonniers, mais, là aussi, faute d'une communication suffisante, très peu ont été occupées par ce profil de travailleurs.

"Nous avons 70.000 saisonniers l’été dans la région"

"Ce problème de logement existe depuis des années, c’est une avancée notoire. Nous avons 70.000 saisonniers l’été dans la région, on se doit de leur fournir un logement et d’aider les professionnels du tourisme", explique François de Canson, vice-président de la région. La collectivité envisage aussi de mettre à disposition des travailleurs estivaux des hébergements dans les internats des lycées, dont elle assure la gestion.

"Sur l’académie, nous avons 5.000 logements étudiants, dont 40% sont vacants l’été, cela fait donc un potentiel de 2.000 places", calcule Mireille Barral, directrice générale du Crous Nice-Toulon, pour qui cette démarche s’inscrit dans la feuille de route édictée en juin par le gouvernement en faveur de l’emploi des travailleurs saisonniers. "Pour nous, c’est intéressant aussi de louer ces logements l’été car ça peut aider à faire les investissements nécessaires, par exemple de rénovation, au bénéfice des étudiants, et ce tout en rendant service au territoire, c’est un cercle vertueux", estime la directrice du Crous, un organisme public qui dépend du ministère de l’Enseignement supérieur.

L’autre académie de la région, celle d’Aix-Marseille-Avignon, compte quant à elle plus de 10.000 logements étudiants, soit là encore un potentiel important de chambres qui pourraient être occupées, le temps d’un été, par des travailleurs du secteur touristique. Dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le tourisme représente 13% du Produit intérieur brut, pèse 20 milliards d’euros de chiffre d'affaires et génère 200.000 emplois en juillet-août, soit 12% de l'emploi régional.