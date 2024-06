Havertz laisse passer l’orage

Alors que de nombreuses voix demandent la titularisation de Niclas Füllkrug outre-Rhin, Kai Havertz a de nouveau occupé la pointe de l’attaque allemande samedi soir contre le Danemark (2-0). Le joueur d’Arsenal a fait ce qu’il savait faire, même si les anti ne risquent pas encore de se taire.

L’Allemagne réclame Niclas Füllkrug, à cor et à cri. Un sondage conduit par Bild sur le numéro 9 idéal pour la Mannschaft a donné lieu à un plébiscite pour l’attaquant du Borussia Dortmund (90% des voix et plus de 130 000 participants), dont le profil colle naturellement plus avec la tradition des Bombers allemands. De quoi titiller l’ego de Kai Havertz. Julian Nagelsmann a toutefois persévéré avec son idée et maintenu sa confiance au Gunner . Le scénario du huitième de finale contre le Danemark lui a plutôt donné raison, même si le débat reste ouvert.

Kaiser Kai

Le numéro 7 a joué au chat et à la souris avec Kasper Schmeichel tout au long de la soirée. La partie a débuté avec un bon appel dans le dos de Jannik Vestergaard, qui lui a permis d’armer une reprise de volée pied gauche… détournée avec un brin de réussite par le portier (10 e ). Havertz s’est retrouvé en position dangereuse après la coupure orageuse, mais a cette fois-ci facilité le boulot du gardien en envoyant sa tête droit sur lui (37 e ). Ce qui ne l’a pas empêché de transformer avec sang-froid son penalty en deuxième période, croisant parfaitement sa frappe alors que Schmeichel était parti du bon côté (53 e ).…

Par Quentin Ballue pour SOFOOT.com