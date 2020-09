Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Haut-Karabakh: La France appelle à cesser immédiatement les hostilités Reuters • 27/09/2020 à 12:06









HAUT-KARABAKH: LA FRANCE APPELLE À CESSER IMMÉDIATEMENT LES HOSTILITÉS PARIS/BAKOU (Reuters) - La France s'est dite dimanche vivement préoccupée par les affrontements au Haut-Karabakh et a appelé les deux camps à cesser immédiatement les hostilités et à reprendre le dialogue, a déclaré le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. "La France est vivement préoccupée par les affrontements d'ampleur en cours au Haut-Karabakh et les informations faisant état notamment de victimes parmi la population civile. Elle appelle à cesser immédiatement les hostilités et à reprendre le dialogue", a dit la porte-parole du Quai d'Orsay. "En sa qualité de coprésidente du groupe de Minsk, la France, avec ses partenaires russe et américain, réitère son engagement en vue de parvenir à un règlement négocié et durable du conflit du Haut-Karabakh, dans le respect du droit international", a-t-elle ajouté. La France fait partie du group de Minsk chargé de la médiation entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Les deux anciennes républiques soviétiques s'opposent depuis des décennies au sujet du Haut-Karabakh, région d'Azerbaïdjan peuplée majoritairement d'Arméniens ayant proclamé son indépendance avec l'effondrement de l'URSS en 1991. Dimanche, le Haut-Karabakh, puis l'Arménie, ont décrété la mobilisation générale après une montée des tensions, l'Arménie et l'Azerbaïdjan s'accusant mutuellement de tirs d'obus. Arménie accuse les forces azéries d'avoir tiré des obus sur la région, tandis que l'Azerbaïdjan accuse les forces arméniennes de bombarder des positions militaires et civiles azéries. Selon l'agence Interfax, les autorités militaires d'Azerbaïdjan ont jugé pour leur part qu'il n'était pas nécessaire de procéder à une mobilisation militaire totale, l'effectif de l'armée du pays étant actuellement au complet. (Nailia Bagirova, Nvard Hovhannisyan et Gabrielle Tetrault-FarberJohn Irish, avec Gilles Guillaume)

