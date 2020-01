Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hausse de 7,3% des demandes d'asile en 2019 Reuters • 21/01/2020 à 18:51









HAUSSE DE 7,3% DES DEMANDES D'ASILE EN 2019 PARIS (Reuters) - Les demandes d'asile ont augmenté de 7,3% en 2019 en France, avec 132.614 dossiers soumis à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), selon les statistiques de l'immigration communiquées mardi par le ministère de l'Intérieur. Les principaux pays d'origine des demandeurs d'asile sont l'Afghanistan, la Guinée, la Géorgie et l'Albanie - deux "anomalies" selon les autorités françaises, car ces deux derniers pays sont réputés sûrs. "La part de la demande d'asile issue de pays d'origine sûrs, et notamment la demande albanaise et géorgienne, a (...) décru en cours d'année grâce au renforcement de notre coopération avec les pays concernés et au traitement accéléré des demandes de leurs ressortissants", relève le ministère de l'Intérieur dans un communiqué. En 2019, 36.512 personnes ont obtenu l'asile, soit une hausse de 9,5% par rapport à l'année précédente (33.330). Les expulsions d'étrangers en situation irrégulière ont augmenté de 19% par rapport à 2018, avec 23.746 éloignements. Emmanuel Macron avait marqué sa volonté en septembre dernier de freiner les demandes d'asile en France, pays "trop attractif" dont la législation est détournée, selon ses mots, "de sa finalité par des réseaux". (Sophie Louet, édité par Henri-Pierre André)

