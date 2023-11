Hatem Ben Arfa s’est reconverti dans un autre sport

La retraite à 64 ans, c’est peut-être ce qui l’attend.

Alors qu’il n’a pas disputé un match officiel depuis le 2 avril 2022, qu’il est sans club depuis près d’un an et demi, et pas officiellement retraité en tant que footballeur, Hatem Ben Arfa semble avoir déjà trouvé sa reconversion. C’est en tout cas ce que rapporte Le Parisien , qui raconte que l’ancien joueur de Newcastle et du PSG – qui s’affrontent ce soir en Ligue des champions – est devenu un fan inconditionnel de padel, et qu’il est même plutôt très bon. En France, il se classe à la 1342 e place nationale, sur plus de 42 000 joueurs référencés.…

