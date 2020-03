Hatem Ben Arfa débouté aux prud'hommes face au Paris SG

Hatem Ben Arfa ne compte pas en rester là. Alors qu'il a été débouté, lundi, par le conseil de prud'hommes de Paris face au Paris SG, a appris l'Agence France-Presse auprès des deux parties, il « va interjeter appel du jugement », a indiqué son avocat, Jean-Jacques Bertrand. Le joueur, aujourd'hui âgé de 32 ans, réclamait à son ancien club entre 7 et 8 millions d'euros pour avoir été écarté de l'équipe pendant plus d'un an.

« Les deux parties sont déboutées », a indiqué l'avocat de l'attaquant (32 ans), Jean-Jacques Bertrand, ajoutant n'avoir « pas d'autres précisions » sur les motivations des juges. « Hatem va interjeter appel du jugement », a-t-il assuré. Contactée également par l'Agence France-Presse, l'avocate du club parisien, Marie-Hélène Cohen-Guilleminet, a précisé que le joueur avait été « débouté de tous ses demandes ». Le conseil de prud'hommes de Paris n'a simplement pas voulu accorder au PSG le remboursement des frais de justice qu'il réclamait.

« On m'a dit "tu vas céder" »

L'ancien international français (15 sélections), actuellement sans club, reproche au PSG de l'avoir mis à l'écart pour des raisons extrasportives entre avril 2017, date de son dernier match avec le PSG, et la fin de son contrat à l'été 2018. Il réclamait entre 7 et 8 millions d'euros d'indemnités pour le préjudice subi, une somme qui correspond à des primes d'éthique et de matchs non

... Lire la suite sur LePoint.fr