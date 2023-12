Hassane Kamara : « Je suis devenu un défenseur qui aime défendre »

udine 20 agosto 2023 calcio serie a udinese vs juve ©Foto Petrussi

Arrivé cet été à l'Udinese, Hassane Kamara découvre la Serie A, le Frioul et le poste de piston. Avant de voir l'ancien Niçois et international ivoirien défier l'Inter ce samedi, on a fait le point sur sa nouvelle vie de l'autre côté des Alpes dans une équipe qui galère.

Tu es arrivé cet été à l’Udinese. Comment se passent tes premiers mois en Serie A ? Plutôt bien à titre personnel. J’ai joué une dizaine de matchs avec des prestations plus ou moins bonnes. Collectivement, c’est un peu plus compliqué (Udine est 16 e du championnat, NDLR), mais je découvre un beau championnat.

Comment expliques-tu les difficultés de l’Udinese en ce début de saison ? C’est le foot de haut niveau : il faut de l’efficacité, ça se joue sur des détails. On travaille, mais on a besoin de confiance. Évidemment, on est là pour gagner, on essaye de faire ce qu’il faut pour que ça change. Il faut qu’on puisse être impérial derrière et tueurs devant, il faut arrêter les erreurs bêtes ou de prendre des buts à la 90 e .…

Propos recueillis par Andrea Chazy pour SOFOOT.com