Harry Maguire : « Les vrais supporters anglais ne huent pas les joueurs »

Un supporter ne devrait pas faire ça.

Depuis sa signature en Arabie saoudite, Jordan Henderson a le droit à des huées quand il revient au pays porter le maillot de l’Angleterre. C’était encore le cas mardi soir, à Wembley, contre l’Italie. Pas vraiment du goût de son coéquipier Harry Maguire, qui a lui aussi reçu son lot de sifflets ces derniers mois. Le défenseur de Manchester United a pris la défense de l’ancien capitaine de Liverpool, comme le rapporte la BBC : « Quand il est entré en jeu, on a entendu des applaudissements et quelques huées, mais ce ne sont pas des supporters anglais. Les vrais supporters anglais ne huent pas les joueurs. Ne huez pas les joueurs qui consacrent leur vie à jouer et font tout ce qu’ils peuvent pour que ce pays ait de bons souvenirs et vive des moments spéciaux. » …

QB pour SOFOOT.com