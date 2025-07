Harder et Eriksson : rivales d’un jour, ensemble pour toujours

Coup d’envoi du groupe C de l’Euro féminin, les équipes du Danemark et de la Suède s’affronteront dans un choc scandinave. Une rencontre d’autant plus particulière pour deux joueuses : la Danoise Pernille Harder et la Suédoise Magdalena Eriksson, en couple depuis une dizaine d’années. Deux championnes devenues modèles de la cause LGBT, elles devront faire cavalières seules pour chercher un titre continental.

Été 2004 : le championnat d’Europe à 16 équipes était réservé aux équipes masculines. Dans le stade de Bessa-XXI du regretté Boavista, la Suède affrontait alors le Danemark pour l’ultime journée de poules de cette édition portugaise. Alors que l’Italie n’avait déjà plus son destin en main pour accéder aux quarts de finale, les deux nations nordiques forçaient leur destin. Antonio Cassano avait beau arracher la victoire à la 94 e minute contre la Bulgarie, les voisins réalisaient eux le score parfait : 2-2. Les trois équipes étant à cinq points, la Squadra prendra la porte, déclassée au nombre de buts marqués entre elles. Un cas unique qui rendra fou les Transalpins et soulignant la bonne entente que peuvent avoir des pays très liés l’un à l’autre.

21 ans plus tard, la Suisse accueille la 14 e édition de l’Euro féminin. Pays où aucune polémique ni colère n’est tolérée. Cependant, pour éviter tout soupçon, Suède et Danemark, rangées dans le groupe C, se rencontrent lors de la première journée. Cela n’empêchera pas que les liens entre les deux équipes soient plus forts que jamais. D’un côté : Pernille Harder, meilleure buteuse des R ød-hvide (rouges et blanches en danois) avec 76 réalisations, aura fort à faire pour sa cinquième grande compétition internationale. Sa vis-à-vis du soir : la défenseuse et capitaine Magdelana Eriksson a fréquenté le dernier carré des quatre dernières grandes compétitions (Coupe du monde, Euro, Jeux olympiques) sans jamais toucher le Graal. Coéquipières au Bayern Munich, les deux partagent quelque chose de plus fort : elles filent le parfait amour depuis onze ans.…

Par Mathieu Plasse pour SOFOOT.com