information fournie par So Foot • 15/02/2024 à 14:32

Hansi Flick bientôt à Barcelone ?

En Flick’s bus ?

Le nom de l’entraîneur allemand circule pour prendre les rênes du FC Barcelone. Selon une information de Sky Sport et de The Athletic , l’ex-boss du Bayern Munich et de la Mannschaft s’est attaché les services de l’agent Pini Zahavi. Ce choix n’est pas anodin car l’Israëlien est très proche de Joan Laporta, président du FC Barcelone. Éloigné des terrains depuis son éviction de la sélection allemande en septembre dernier, Hans Dieter Flick a certainement coché la dernière case manquante pour succéder à Xavi, en mauvais posture.…

QF pour SOFOOT.com