Hannah Dingley ne veut « pas être la seule » femme à entraîner dans le football masculin

Corinne Diacre fait des émules.

Devenue cette semaine la première femme entraîneure d’une équipe professionnelle masculine en Angleterre, Hannah Dingley a dirigé sa première rencontre à la tête des Forest Green Rovers (League Two, la quatrième division), mercredi contre Melksham Town (D8). Un match (score final 1-1) qui a, par conséquent, connu une grosse attention médiatique. « Je suis ravie, c’est super d’être la première mais je ne veux pas être la seule , a-t-elle déclaré dans des propos rapportés par L’Équipe . Il faut plus de femmes à ces postes. Et pas parce que c’est politiquement correct mais parce que cela peut rendre le foot meilleur. » …

