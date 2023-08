information fournie par So Foot • 18/08/2023 à 12:18

Hamza Sakhi déserte Auxerre

Aux antipodes.

Alors que son club vient tout juste de reprendre son championnat de Ligue 2, Hamza Sakhi, milieu offensif de l’AJ Auxerre, est prêté pour un an (avec option d’achat) à Melbourne City, qui vient d’être sacré champion d’Australie. L’ancien joueur de la Berrichonne de Châteauroux était présent en Bourgogne depuis six ans (avec un court prêt à Sochaux en 2018-2019) et a disputé, à ce jour, 181 matchs avec les Bourguignons.…

ARL pour SOFOOT.com