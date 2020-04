Hamidou Anne - « Covid-19, gérer l'urgence et politiser l'après »

Mon rituel chaque jour depuis plusieurs semaines : (auto)confiné, je suis le ministre de la Santé censé égrener, dans sa déclaration quotidienne, les nouveaux cas de contamination au Covid-19. Nous en sommes à un total de 175 cas pour 40 guérisons et 135 encore sous traitement. Le Sénégal est touché par la pandémie et, malgré les mesures prises (fermeture des écoles, des mosquées et des frontières, proclamation de l'état d'urgence, instauration d'un couvre-feu), la tension est réelle, car nous sommes conscients de la fragilité de notre système de santé, qui ne tiendra pas si la courbe continue sa montée rapide.

Une société civile qui se mobilise

Face au pire qui nous guette, les initiatives se multiplient au sein de la société civile africaine pour renforcer la capacité des États dont les volontés sont certes réelles, mais se heurtent à des limites budgétaires, humaines et matérielles. Entreprises, Intellectuels, militants, artistes s'organisent pour accompagner les pouvoirs publics dans la lutte contre la maladie. Au Sénégal, cet élan de solidarité se caractérise par une souscription publique pour le plan de riposte du gouvernement. Le montant récolté d'entreprises, d'associations ou de simples particuliers s'élève déjà à près de 2 millions d'euros.

Dans la même veine, divers mouvements et

