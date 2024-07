Hamari Traoré suspendu par la fédération malienne

Les Aigles battent de l’aile.

Selon des propos rapportés par l’ AFP et relayés par Le Parisien , la fédération malienne de football a décidé de suspendre, à titre conservatoire, son capitaine Hamari Traoré pour « manquement à l’honneur et à la dignité, incitation et fronde contre l’équipe nationale et le football malien », après que le comité exécutif de la Fédération s’est réuni le 27 juin dernier. Une procédure à l’encontre du latéral de la Real Sociedad sera ensuite ouverte auprès de la commission de discipline.…

LL pour SOFOOT.com